Dos jugadores nativos de la provincia de Santa Cruz como Nahuel Ayala Gallo de El Calafate y Américo Choque de El Chalten, integran el equipo de Gazsantep Polis y con él, tuvieron oportunidad de jugar el torneo mundial de clubes que tuvo lugar en Austria la pasada semana.

Ambos formaron parte del equipo turco con el que ya habían jugado la final de su país donde el plantel donde juegan los santacruceños perdió el final por 7 a 6 en un reñido encuentro, y tras cartón, debieron viajar para jugar el mundial en la ciudad de Viena contra los mejores 8 equipos europeos de hockey pista.

Para ello debieron enfrentar a los campeones de Irlanda, Alemania, Portugal, Francia, Polonia, Ucrania y Dinamarca, donde luego de todo el desarrollo el platel turco culminó en cuarta colocación, lo que por supuesto no es malo a la luz de los equipos que disputaron dicho torneo.

Ahora el equipo está volviendo para Turquía, por lo que continuarán disputando el nuevo torneo local, mirando con cierta añoranza su terruño del otro lado del mundo, al que seguramente intentarán volver este año.