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Uno de los mas destacados arqueros que tuvo la ciudad y actual director técnico del club Boca Río Gallegos Eduardo “Mono” Martínez, pasó por LU12 La Deportiva de la Patagonia, para charlar extensamente con el periodista Carlos Saldivia, sobe su paso por el fútbol y su actual función como técnico de un club importante de la ciudad.

Consultado sobre su actual función, el ex arquero expresó que “..es un desafío muy grande que me dio el club donde estuve por tanto tiempo, y ya retirado me llamaron para conversar con ellos y me pidieron que me acerca y de a poco fuimos sumando y aumentando el sentido de pertenencia, por lo que ahora estoy muy contento y decidido a cumplir con todo…expresó Martínez, quien hizo referencia a sus primeros pasos por el fútbol desde muy chico.

Mientras entre periodista ay entrevistado hacían un recuento donde no estuvo ajeno ni el recordado “Loco” Cabrera ni Daniel Perotti ni Pepe Ludueña entre otros, el “Mono” contó que :…Yo vivía muy cerca del Boxing y me iba todos los días a ver el entrenamiento e incluso después con Pepe, (Ludueña) con quien terminé trabajando en el arco, porque a las 16 años yo ya estaba en primera y tuve un paso grande muy lindo en lo deportivo..”

El “Mono” se pone serio y recuerda su paso por la CAI de Comodoro Rivadavia, sus viajes a Buenos Aires donde quizás no tuvo toda la suerte que necesitaba porque ::” en aquellos tiempos era mas difícil, teníamos que ir a Buenos Aires con la mochila lleva de sueños, en colectivo, para viajar durante dos días y desde muy abajo, pero fue una gran experiencia y ahí me hicieron notar que en realidad para ser realmente bueno me faltaban cinco centímetros de altura, pero eso no fue impedimento para seguir…”

El protagonista califica al arquero como el jugador que está en el puesto “mas ingrato que hay, porque si va mal todo es culpa tuya, aunque con tu trabajo te ganas el respeto de todos como cuando debuté a los 16 años en un partido frente a Petrolero Austral y llegué incluso a jugar el partido donde dejamos afuera a Germinal de Rawson y lo mandamos al descenso con el Boxing ….” recopila el jugador poniendo en la balanza su trayectoria de tanto tiempo en el fútbol de la ciudad y de la región.

“.. hice la escuelita con el Lobo Pereyra y aprendí que no alcanza una hora y media de la escuela y que hay que seguir, pero ahora casi no existen los potreros y es un problema, pero estamos trabajando mucho en el club (Boca Río Gallegos) para salir adelante...”expresa el “Mono” Martínez con convicción y voluntad, “.-..-la dirigencia me ha apoyado con todo y creo que vamos por buen camino, ya superando lo que se vivió anteriormente en el club por lo que miramos para adelante y hoy hay un laburo muy grande…”

“..tengo a Franco Negrete al lado, al Profe Martín Pérez, a Jorge Escalante que atiende todo lo que es la utilería, a Guillermo Linquen con la quinta y a Cristian Voteli con la sexta y entre todos conformamos el cuerpo técnico, tengo tres arqueros y unos 30 chicos en el grupo que es muy bueno, con refuerzos de afuera y los del club, con objetivos claros como debe de ser, y todavía me recuerdan mi paso por Bancruz, por Boxing por Boca, por tantas historias que tuve, pero hoy vivimos esto con amor y pertenencia..”

Sin lugar a dudas Eduardo “Mono” Martínez marco toda una época en el fútbol de la ciudad y hoy lo sigue haciendo desde otro lugar mas lejano de los tres palos, pero con el mismo amor y la misma vehemencia con que enfrentó su vida desde muy chico, y lo seguirá haciendo porque es su pasión, porque es parte de su existencia.