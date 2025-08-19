Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El club Storni de Handball desarrolla su actividad en El Calafate y encara ahora una colecta por demás interesante, buscando fondos para la adquisición de un desfibrilador para el gimnasio donde practican habitualmente.

Por iniciativa de la misma institución que los fines de semana utiliza el gimnasio de la Escuela nro. 9 de El Calafate, se inició una colecta de 1000 pesos por persona para la adquisición del desfibrilador que puede salvar muchas vidas y que es necesario en un lugar donde se practica la actividad deportiva.

También trabajan en el gimnasio municipal “Palito Cherbukov” por lo que evalúan con la idea de adquirir un elemento similar, algo que aprendieron en un curso de RCP que realizaron en el hospital SAMIC y que ponen en práctica ahora con la idea de concientizar de la necesidad del uso de estos elementos en los lugares donde se practica deporte.