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La natación del Hispano Americano se prepara para vivir una nueva gran fiesta deportiva. Desde este viernes 4 y hasta el domingo 6 de septiembre, el Natatorio “Wenceslao Peisci” será sede del 27° Torneo Hispanista de Natación, una de las competencias más importantes de la Patagonia, que reunirá durante tres jornadas a nadadores provenientes de diferentes puntos del país.

El tradicional certamen promete un fin de semana cargado de emoción, velocidad y grandes actuaciones, con los protagonistas buscando dejar su mejor marca en cada prueba y luchar por un lugar en el podio.

La propuesta no estará limitada a quienes puedan acercarse al club. En esta edición, el torneo contará con transmisión en vivo a través de YouTube, permitiendo que familiares, amigos y seguidores de la institución puedan acompañar cada jornada a la distancia y disfrutar de la competencia desde cualquier lugar.

Para acceder al streaming, los espectadores podrán ingresar directamente al canal oficial de YouTube del Hispano Americano, donde estará disponible la transmisión en vivo.

Además, se recomienda suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir el aviso cuando comience cada jornada y no perderse ningún detalle de la competencia. La transmisión podrá seguirse en: https://www.youtube.com/@hispanoamericano2026/live

El certamen también tendrá un seguimiento especial a través de las redes sociales oficiales del club, donde se podrán conocer las novedades, resultados y todo lo que ocurra durante el desarrollo de esta nueva edición del Torneo Hispanista.

Con la expectativa puesta en tres días de competencia de alto nivel, el 27° Torneo Hispanista de Natación volverá a convertir al Natatorio “Wenceslao Peisci” en el punto de encuentro de la natación patagónica.