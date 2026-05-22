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La actividad se desarrollará el sábado 23 de mayo, de 16 a 19 horas, en las instalaciones del CePARD, y contará con la participación de escuelas y dojos de la región que continúan trabajando en la preparación de cara al futuro certamen patagónico.

Organizada con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la provincia, la jornada buscará fortalecer el crecimiento del aikido en el ámbito regional, promoviendo espacios de formación, perfeccionamiento técnico e intercambio entre practicantes de distintos niveles.

Además de las prácticas y demostraciones, el encuentro apunta a consolidar el trabajo conjunto entre instituciones deportivas y federaciones vinculadas a esta disciplina japonesa, reconocida por su enfoque en la defensa personal, la coordinación y la disciplina física y mental.

Desde la organización destacaron la importancia de generar instancias previas de entrenamiento y capacitación pensando en el Patagónico 2026, con el objetivo de potenciar el nivel competitivo y continuar expandiendo el desarrollo del aikido en Santa Cruz.

La jornada se presenta como una oportunidad para que deportistas, instructores y aficionados compartan una tarde de aprendizaje y crecimiento dentro de una de las artes marciales con mayor tradición formativa.