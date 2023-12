El argentino Gustavo Alvarez llego a un acuerdo y es nuevo DT de la Universidad de Chile

El entrenador argentino Gustavo Alvarez, quien acaba de consagrarse campeón chileno con Huachipato, es el nuevo DT de la Universidad de Chile, uno de los equipos más importantes del país, en reemplazo de su compatriota Mauricio Pellegrino.

Según la prensa chilena, falta la firma pero Azul Azul, la gerenciadora de Universidad de Chile, ya tiene acordado le llegada de Alvarez quien abandona a Huachipato tras el pago de la Cláusula de rescisión de 800.000 dólares.

De acuerdo al Diario La Tercera, el reemplazo de Pellegrino se logró luego que la dirigencia logró destrabar el pago de la cláusula de salida de Álvarez, de 800.000 dólares que será pagada con 200.000 al contado y tres cuotas más.

El contrato de Alvarez, de 51 años, será por todo 2024 con la opción de renovarse por un año más Antes de llegar a Huachipato y lograr el título del torneo nacional 2023, el DT trabajó en Temperley, Aldosivi y Patronato en Argentina y Sport Boys y Atlético Grau en Perú.

Hasta la temporada pasada en Universidad de Chile jugaron los argentinos Emmanuel Ojeda (ex Rosario Central), Federico Mateos (ex Colegiales y San Telmo) y Leonardo Fernández (ex Defensa, Ferro, Comunicaciones, Godoy Cruz, Independiente y Vélez). (Télam)