El argentino Ignacio Mendy extendió contrato por tres temporadas con el club Benetton

El jugador argentino Ignacio Mendy renovó su contrato con el club de rugby italiano Benetton por tres temporadas y concluirá su vínculo el 30 de junio de 2027.

El wing Mendy, de 23 años, surgido en el club Los Tilos, con 19 partidos disputados en el club Benetton y con doce tries obtenidos, desde la temporada anterior, llegó al club de Trevisso para vestir la camiseta "verdiblanca" otros tres años.

"Ignacio demostró ser un centro ofensivo con un alto nivel de peligro, capaz de desarrollar una velocidad notable y volar hacia el ingoal en varias ocasiones", expresó el técnico Marco Bortolami.

"Además, se muestra muy sólido en el juego aéreo y está perfeccionando una actitud consistente en la fase defensiva", manifestó.

Por su parte, Mendy aseguró: "Estoy realmente muy feliz y entusiasmado de permanecer aquí en Treviso otros tres años. Era algo que deseaba mucho. Desde que llegué me sentí como en casa"

"Agradezco al club la oportunidad que me dio y prometo dar lo mejor partido tras partido, año tras año, creciendo como jugador y como persona". finalizó

Mendy de esta manera se convirtió en el jugador argentino número 50 en integrar el club Trevisso.

Mendy, integró el seleccionado argentino que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

(Télam)