El argentino Marcelo Melli, ex Boca y Racing, jugará en Emelec de Ecuador

El futbolista argentino Marcello Meli, ex Boca Juniors y Racing, es nuevo jugador del Emelec de Ecuador y ya entrena con el plantel del club de la ciudad de Guayaquil, indicó hoy la prensa ecuatoriana.

"Estoy muy contento, con un grupo bárbaro y un cuerpo técnico muy accesible. Me estoy adaptando un poco a la humedad de la ciudad y al plantel”, aseguró Meli en rueda de prensa en Los Samanes, lugar de entrenamiento de Emelec, según el diario El Universo.

Meli, que llega a Emelec tras ser campeón uruguayo con Liverpool de Montevideo, firmó contrato por tres años, luego de vestir además las casacas de Colón, Belgrano de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero y Aldosivi, y un paso por Portugal e Israel.

"Emelec obliga a salir campeón porque es un club grande, tenemos que estar arriba en el campeonato y obviamente tenemos que clasificar a las copas que vienen”, sentenció el Meli, que suma cinco títulos en su carrera (dos con Boca y tres con Liverpool) ante la prensa.

En Emelec juegan los argentinos Cristian Erbes (Boca, Chacarito y Ferro), Anibal Leguizamón (exArsenal de Sarandí) y Caín Fara (ex Rosario Central, Ferro y Aldosivi). (Télam)