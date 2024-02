El argentino Ponce marca en AEK Atenas, de Almeyda, que es líder

El argentino Ezequiel Ponce volvió hoy a marcar para AEK Atenas, equipo que dirige Matías Almeyda, que ganó por 4-2 a Asteras Trípolis, para treparse momentáneamente a la punta de la Superliga de fútbol de Grecia, al transcurrir la 21ra. Fecha.

El delantero rosarino, de 26 años, sumó esta tarde su sexto tanto consecutivo en tres fines de semana, al festejar la segunda conquista (Pt. 27m.) del elenco ateniense, actual campeón vigente.

De este modo, el exjugador de Newell’s y Roma de Italia, que venía de anotar 3 a Atromitos (5-0) y 2 a OFI Creta (3-0), llegó a las 7 anotaciones en el certamen, al cabo de 15 encuentros.

AEK Atenas, que reúne 48 unidades, es dirigido por el bonaerense Almeyda (exDT de River Plate y Banfield) desde mayo de 2022.

En el conjunto ganador se desempeñó el también argentino Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), quien entró en la segunda parte, según reflejó el portal ‘Soccerway’.

En el elenco visitante, en tanto, marcaron un gol cada uno los delanteros Julián Bartolo (ex Acassuso, de penal) y Juan Bautista Miritello (ex San Martín de Tucumán), respectivamente.

Otros marcadores: Volos 1 (gol de Juan Manuel García)-Panaitolikos 1; Panserraikos 1-Aris Salónica 1; OFI Creta 1-Kifisia 2; PAS Giannina 1-Lamia 4. (Télam)