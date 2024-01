El arquero Gonzalo Marinelli se despide de Tigre después de más de cinco años

El arquero Gonzalo Marinelli, campeón de la Copa de la Superliga 2019, se despidió hoy de Tigre luego de cinco años y medio en el club, al expirar su contrato a finales de 2023.

"Hoy toca despedirme de este gran club que me hizo muy feliz, no tengo palabras de agradecimiento por todo el cariño que me brindaron estos años. Los quiero mucho y van a estar siempre en mi corazón", escribió el arquero que además fue parte del regreso a Primera en 2021 y del equipo subcampeón de la Copa de la Liga en 2022.

La despedida de Marinelli se suma a la de otros referentes como Sebastián Prediger, Lucas Menossi y Cristian Zabala.

El tercer ciclo de Néstor Gorosito en Tigre tendrá mucha renovación ya que con respecto a la última temporada también se confirmaron las bajas del arquero paraguayo Santiago Rojas, Abel Luciatti, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Sebastián Prieto, Lautaro Montoya, Alexis Castro, Agustín Obando, Aaron Molinas, Tomás Badaloni, Nicolás Reniero y Renzo López.

Por el momento, los primeros refuerzos serían el defensor Gian Nardelli y Tomás Galván, quienes fueron dirigidos por "Pipo" en Colón de Santa Fe.

También se negocia por la vuelta de Ruben Botta y la llegada de Juan Sánchez Miño, quien terminó su vínculo con Lanús el pasado 31 de diciembre.

(Télam)