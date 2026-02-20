Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de algunas determinaciones la comisión directiva del Atlético Boxing Club ha confirmado ha Matías Clavel al frente del primer equipo del club para esta temporada, junto al profesor Jorge Cassin integrando el cuerpo técnico de la entidad, renovando la confianza depositada en su momento.

La entidad mediante una declaración, afirma que ” ratifican la confianza en un cuerpo técnico con una extensa trayectoria dentro de la institución, y que ambos representan el verdadero sentido de pertenencia siendo hombres de la casa y comprometidos con el crecimiento deportivo y humano.

Agregan sobre el final que “ tras el gran trabajo realizado en el último Torneo regional donde el club llegó a la final de la región patagónica, se renueva la confianza y la ilusión para seguir por el mismo camino…” poniendo de manifiesto la fue que el club tiene en su cuerpo técnico, para mantenerlo en las mismas condiciones.

Cabe señalar que el Boxing Club luego de superar la etapa sureña, llegó a competir por el título patagónico con La Amistad de Río Negro, perdiendo esta posibilidad pero dejando sentada la intención de llegar al ascenso final como objetivo del equipo, lo que no se logró por poco otra vez como sucediera en 20919 frente a Nicanor Otamendi, por lo que seguramente volverán a insistir en la próxima oportunidad, demostrando la confianza que tienen con sus hombres y sus técnicos.

Bautista Andrade Ulloa a la selección chilena Sub17

El arquero Bautista Andrade Ulloa quien se iniciara en el Club Ferrocarril y que ahora pertenece al Club Huracán, formará parte de la selección chileno sub 17 de fútbol, de acuerdo a la invitación cursada en los últimos días por el fútbol trasandino.

El arquero que militaba últimamente en la Escuela de arqueros “Valla Invicta” , ha sido invitado a participar en la selección del país vecino por lo que deberá acercarse al Complejo deportivo Quilin en Santiago de Chile donde entrenan las selecciones chilenas, y donde practicará conjuntamente con sus compañeros de selección, un logro mas que importante para su carrera deportiva y otra tarjeta verde para los futbolistas de Río Gallegos en un trabajo permanente de menos a mas que va rindiendo sus frutos.