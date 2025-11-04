Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien Ferrocarril fue el primer equipo de Río Gallegos que jugó el Torneo Regional en 1972, el Atlético Boxing Club fue el segundo, producto de haber ganado el torneo de la liga local el año anterior lo que le valió la plaza para disputarlo, aunque con algunas dificultades dado que el que había llegado primero era Hispano Americano pero tuvo un jugador mal incluido y perdió los puntos.

La cuestión es que después de aclarar el tema Boxing Club quedó en condiciones de encarar por primera vez el torneo que se había puesto en vigencia hacia solo 5 años atrás en todo el país por lo que era algo novedoso y llamativo.

Con todo dispuesto los Albiverdes fueron a jugar su primer partido como visitantes y viajaron a Comodoro Rivadavia, donde enfrentaron a Jorge Newbery en su primer cotejo el 18 de marzo de 1973, empatando 1 a 1 pero la revancha que se jugaría en cancha de Ferro el 25 de marzo de 1973 les dio la victoria por 3 a 1 y los comodorenses perdieron como visita por primera vez en Río Gallegos.

Con esta victoria encima Boxing Club se enfrentó con Centenario de Neuquén el 1 de abril con otro empate como visitante por 1 a 1 y se vino la revancha otra vez en Río Gallegos el 8 de enero, donde se volvió a empatar y hubo definición por penales, ganando el Boxing Club por 6 a 5 en los tiros de los 12 pasos.

Otra victoria y otro paso adelante para enfrentar el 30 de abril a Cipolletti en Río Gallegos donde se logró nuevamente empatar 1 a 1 y el encuentro siguiente en Cipolletti fue para los locales por 3 a 1 y Boxing perdió la chance de seguir por el espectacular camino que había comenzado, pero no quedó afuera toda vez que ingresó en la llamada “rueda de perdedores” , para caer frente a All Boys de La Pampa el 10 de junio de 1973 por 3 a 0 y ganar el 27 de junio de ese año en Río Gallegos por 2 a 0 pero por diferencias de sumatoria, quedó afuera.

Había sido una primera experiencia mas que positiva para los albiverdes, por lo que lo seguirían intentando y lo siguen haciendo a la fecha, luego de 52 años de seguir en el fútbol patagónico, con algunas posibilidades muy concretas como contra Nicanor Otamendi hace unos años, pero no alcanzó por poco y nada.

Por su parte Bancruz jugó su primer torneo Regional en 1981 con otro formato de todos contra todos en una zona donde se encontraban Talleres de Cañadón Seco, Gaiman FC y Huracán de Comodoro Rivadavia, donde ganaron el primer encuentro a los chubutenses de Gaiman el 8 de febrero de 1981 por 3 a 1 pero perdieron con Huracán de Comodoro el 15 de febrero por el mismo resultado, se recuperarían frente a Talleres de Cañadón Seco para ganarles por 2 a 0 y remataban siendo superiores a Gaiman FC por 4 a 1 el 1 de marzo de 1981, le ganaban luego a Huracán por 3 a 1 el 8 de marzo de 1981 en Río Gallegos y finalmente destruían a los de Talleres por 7 a 2 también en Río Gallegos.

No fue este el peor resultado para los caletenses dado que el 15 de febrero habían perdido con Gaiman FC por 15 a 1, uno de los resultados mas extravagantes que se han dado en un torneo regional, aunque una semana después perdían también con Huracán por 10 a 1 en un evidente nivel inferior a los equipos que disputaban el regional de ese año.

Los otros dos equipos que juegan hoy el torneo son Escorpión que ya lo jugó en 2024 y Unión Petroleros Privados que es debutante, mientras que el Deportivo Esperanza también tiene experiencia en el tema, pero lo dejamos para la edición del viernes próximo.