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El básquet de Primera volverá este fin de semana a la cancha del Club San Miguel, que será escenario de una nueva jornada correspondiente a la programación de la Liga de Básquet de Río Gallegos (LIBAR).

La actividad comenzará este sábado 19 de septiembre con una jornada que tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de la categoría Primera Masculina al gimnasio de la institución. Desde las 19:30, San Miguel Vientos se enfrentará a Fortaleza por la categoría Maxi +45, mientras que a partir de las 21:30 llegará el turno de San Miguel Taqsa, que recibirá a Huracán por Primera Masculina.

La programación continuará el domingo 20 de septiembre con otros dos encuentros. A las 19:30, Rocha se medirá con San Miguel por Primera Desarrollo, mientras que el cierre de la jornada estará nuevamente a cargo de la Primera Masculina, con San Miguel enfrentando a Unión Santacruceña desde las 21:30.

De esta manera, el Club San Miguel tendrá un fin de semana con intensa actividad y será protagonista de cuatro encuentros correspondientes a distintas categorías de la competencia local.

El regreso del básquet de Primera a la cancha de San Miguel representa además una nueva oportunidad para que los equipos continúen sumando minutos y competencia en una temporada que vuelve a reunir a los principales protagonistas del básquet de Río Gallegos.