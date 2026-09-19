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La competencia de Beach Handball de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede” ya está en marcha en Pico Truncado, donde equipos de distintas localidades de Santa Cruz comenzaron a disputar una nueva instancia provincial en la Cancha de Arena Gas del Estado.

La jornada reúne a jóvenes deportistas que llegaron desde diferentes puntos de la provincia para compartir una competencia que, además del aspecto deportivo, propone un espacio de encuentro y camaradería entre las distintas delegaciones.

En la rama femenina participan representantes de San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, El Calafate y Los Antiguos, mientras que en la rama masculina forman parte de la competencia los equipos de Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate, Las Heras, Los Antiguos, San Julián y Santa Cruz.

La actividad continuará durante la jornada de mañana, cuando se disputen las instancias decisivas de la competencia y queden definidos los equipos que obtendrán la clasificación para representar a Santa Cruz en la instancia nacional de los Juegos, que tendrá como sede a la ciudad de Mar del Plata.

De esta manera, el Beach Handball se suma a las distintas disciplinas que forman parte de los Juegos Santacruceños y vuelve a reunir a jóvenes de toda la provincia en torno al deporte, la competencia y la posibilidad de avanzar hacia una instancia nacional.

Con Pico Truncado como sede, la competencia busca no solamente definir a los representantes santacruceños para Mar del Plata, sino también generar nuevas experiencias deportivas para los jóvenes que participan y brindarles la posibilidad de compartir una jornada junto a delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia.