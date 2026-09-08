Puerto San Julián es escenario de una nueva jornada deportiva de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede”, con el inicio de la instancia provincial de Beach Vóley, una competencia que reúne a jóvenes deportistas de distintos puntos de la provincia.

La actividad cuenta con la participación de equipos provenientes de Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Río Gallegos y Gobernador Gregores, que llegaron a esta instancia con el objetivo de competir por un lugar en la representación santacruceña a nivel nacional.

A lo largo de la jornada, las duplas y equipos participantes afrontan distintos encuentros en busca de avanzar en la competencia y alcanzar el objetivo de quedarse con la clasificación. Más allá de los resultados deportivos, el torneo representa también una oportunidad de encuentro entre jóvenes de diferentes localidades, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia a través del deporte.

La instancia provincial adquiere especial importancia porque definirá a los representantes de Santa Cruz que tendrán la posibilidad de viajar a Mar del Plata para participar de la instancia nacional. De esta manera, cada partido se convierte en una oportunidad para demostrar el trabajo realizado durante la preparación y buscar el ansiado pasaje a la competencia nacional.

Con Puerto San Julián como sede, el Beach Vóley se suma así a las distintas disciplinas que forman parte de los Juegos Santacruceños, una propuesta que apunta a generar espacios de participación deportiva para jóvenes de toda la provincia y acompañar su desarrollo competitivo.

La jornada se vive con entusiasmo dentro y fuera de la cancha, con el acompañamiento de entrenadores, familias y representantes de las distintas localidades, en una celebración del deporte santacruceño que combina competencia, integración y compañerismo.

El objetivo está claro: alcanzar el lugar que permita representar a Santa Cruz en Mar del Plata y llevar al escenario nacional el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes deportistas de la provincia.