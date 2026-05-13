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Esta competencia se realiza en homenaje al Sensei Carlos Kaless, reconocido impulsor y referente del Karate Do Shotokan en la Patagonia, especialmente en Río Grande y en la provincia del Chubut, dejando una huella imborrable en generaciones de practicantes y profesores.

La competencia recuerda el sexto aniversario de su fallecimiento, manteniendo vivo su legado y su incansable trabajo por el crecimiento del karate de la Japan Karate Association (JKA) en el sur argentino.

En cuanto a la delegación “Albiverde”, estará integrada por los siguientes competidores: Juan Cruz Martínez (10 años) 3° Kyu en categoría niños, José Fermín Luna (13 años) 1° Dan y Fernanda Ailén Luna (14 años) 1° Dan en categoría cadetes, Denise Cachi (18 años) 2° Dan en categoría juveniles, Héctor Avilés (29 años) 2° Dan en categoría adultos, Alcides Luna (51 años) 1° Kyu en categoría seniors.

“Desde el Atlético Boxing Club destacamos la importancia de seguir participando activamente en este tipo de competencias y encuentros, que permiten fortalecer la experiencia deportiva de nuestros alumnos, fomentar la integración entre escuelas y continuar elevando el nivel técnico del karate santacruceño” destacaron desde la cuenta oficial de la centenaria institución.