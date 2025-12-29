Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucha atención el Atlético Boxing Club presenta su nueva incorporación como refuerzo en el torneo Regional Amateur que tendrá su reinicio el próximo 4 de enero frente a Camioneros de Río Grande en la figura de Pablo Martín Ramón Zalazar jugador central de 25 años que proviene de Huracán de Comodoro Rivadavia.

Tal como informara ésta página hace unos días, el Consejo Federal autoriza la incorporación de hasta cuatro jugadores en los equipos que llegan a la cuarta fase del torneo Regional Amateur por lo que luego de haber confirmado la llegada de Axel kostelak, el Boxing Club anuncia ahora la presencia de Pablo Zalazar como un nuevo “central” para su equipo, por lo que aún le quedan dos plazas para llenar si fuera necesario.

“Keko” Zalazar nacido al fútbol en Temperley y con paso por el Deportivo Barracas y por J,J,Urquiza, resulto una pieza clave en la trayectoria última de Huracán de Comodoro para ser campeones, por lo que su presencia fue mas que importante a la hora de la evaluación de posibilidades y con ello el Boxing Club se arma de un conjunto cada vez mas fortificado para cumplir con sus intenciones.