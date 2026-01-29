Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Áspero compromiso tiene el Atlético Boxing Club en ésta oportunidad porque si fue difícil contra Jorge Newbery, ni hablar de este fin de semana contra La Amistad de Cipolletti, pero la historia marca que así como el debut del albiverde en 1973 se hizo precisamente contra Jorge Newbery, también ese año jugó contra un club de Cipolletti.

Esto viene a cuento porque el primer encuentro con el que debutaron los boxinguistas fue contra Jorge Newbery el 18 de marzo de 1973 con un empate de un gol por lado y luego vendrían lo que ya es conocido enfrentando a Centenario de Neuquén, y la etapa siguiente, el rival fue el Deportivo Cipolletti.

Si bien el Club La Amistad no existía por aquellos años, dado que su nacimiento data del 10 de febrero de 2010, el Boxing Club enfrentó en aquel año a un representante del lugar, el Club Cipolletti que había nacido el 26 de octubre de 1926, empatando el primer encuentro en un gol por lado el 30 de abril de 1973, por lo que la historia albiverde reconoce este hecho.

Por ello todo se repite a través de los años y otra vez un club del lugar jugará ahora una final por el ascenso de un el club local nada mas y nada menos, donde el primer encuentro se disputará este domingo a las 17 horas en el “Pichón Guatti” de la Avenida San Martín.

Boxing entrena concienzudamente por estos días ante tan duro compromiso, al que se llegó de una manera similar en 2019, cuando debió enfrentar a Nicanor Otamendi, aunque en aquella oportunidad jugó el primer encuentro como visitante y ahora disputará su primer compromiso como local, lo que seguramente tendrá otra motivación, pero de todos modos es un difícil partido para ambos.

La Amistad viene de ganarle a otro conocido como lo es el Deportivo Roca de General Roca, quien cuenta con aquilatados valores históricos en el fútbol del Torneo Regional, me incluso la Amistad con cuatro copas Confluencia, no se queda atrás en los que a pergaminos se refiere, por lo que las cosas no están claras para ninguno de los dos, toda vez que Boxing Club pondrá todo a su favor incluida la hinchada que se lució contra los comodorenses el pasado fin de semana.