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Nacido el 25 de marzo de 2009 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Ebel inició su formación en Ferrocarril General Belgrano de su ciudad natal. En 2023 dio un importante salto en su carrera al incorporarse a las divisiones inferiores de Instituto de Córdoba, luego de superar una prueba de captación.

Su llegada a Río Gallegos se produjo en junio de 2024, cuando se sumó a Atlético Boxing Club. A pesar de tener apenas 15 años, rápidamente se ganó un lugar dentro de la estructura futbolística de la institución, compitiendo en todas las categorías desde Sexta División hasta Primera. Incluso llegó a debutar en la máxima categoría del fútbol local, dejando en evidencia condiciones que no pasaron inadvertidas.

El rendimiento del joven marcador central zurdo despertó el interés de clubes de mayor envergadura. A fines de 2024 realizó pruebas en San Lorenzo y Racing Club, siendo finalmente incorporado por la “Academia” a comienzos de 2025. Desde entonces continuó su formación en el predio “Tita Mattiussi”, uno de los centros de desarrollo juvenil más importantes del país.

Ahora, Boxing concreta el retorno de un futbolista que conoce la institución y que vuelve con una valiosa experiencia adquirida en el fútbol de elite. La incorporación también responde a la política deportiva que impulsa el club de seguir apostando por el desarrollo de jóvenes talentos.

Tras la salida de Mayco Martínez a Huracán, la dirigencia buscó sumar un jugador de características similares para fortalecer el proyecto futbolístico: un marcador central zurdo, categoría 2009, con un importante margen de crecimiento. En ese contexto, el regreso de Ebel representa una incorporación estratégica tanto para el presente como para el futuro del “albiverde”.

Mayco Martínez, defensor del Boxing, se incorporó en julio a Huracán de Parque Patricios.

Desde la institución destacaron la vuelta del defensor y expresaron su confianza en que esta nueva etapa le permitirá seguir evolucionando como futbolista.

“Jairo vuelve al Atlético Boxing Club para continuar creciendo y aportar todo su talento y potencial“, señalaron desde el club al anunciar oficialmente su incorporación.

Con apenas 17 años, Ebel suma experiencia en procesos formativos de instituciones como Instituto, Racing Club y Boxing, consolidándose como uno de los proyectos más interesantes de su categoría y una apuesta de futuro para el fútbol santacruceño.