El Atlético Boxing Club se vio en la obligación de suspender el primer Mundialito de Clubes que iba a tener lugar en sus instalaciones para esta semana, dada la cercanía con fechas importantes que complicaron toda la programación.

El torneo que estaba reservado para las divisiones desde la u13 a la u17 en fútbol 7, 9 y 11 pretendía contar con un gran número de participantes, pero una serie de impedimentos complicaron su desarrollo, entre ellos las fechas del aniversario de Río Gallegos en el que el club estuvo muy involucrado, la cercanía con la Navidad y las fiestas de fin de año, hicieron necesaria tomar la determinación.

De allí que el club resolvió cambiar la fecha para mas adelante y aviso inmediatamente a todos los clubes invitados no solamente de la provincia sino de otros lugares del país, por lo que algunos ya estaban listos para viajar y se quedaron con todas las ganas por lo que seguramente estarán mas adelante cuando se reprograme la fecha.

Esta iba a ser la primera experiencia de alto calibre con el fútbol infantil, pero allegados a la conducción del club manifestaron que están ya trabajando en la nueva programación para dar cabida a los muchos clubes y lugares que habían anunciado su presencia en el torneo, por lo que seguramente cobrara relevancia cuando se marque la nueva ejecución.