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El Atlético Boxing Club se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Torneo Aniversario, una competencia que tendrá un significado especial al llevar el nombre de “Facundo Froment” y desarrollarse en el marco de los 106 años de vida de la institución.

La vigésima cuarta edición del certamen se disputará durante tres jornadas, del viernes 21 al domingo 23 de agosto, en el Polideportivo del Boxing Club, donde las categorías 2014, 2015 y 2016 serán las grandes protagonistas.

En la categoría 2014, la Zona A estará integrada por Boxing Club, Deportivo Tiki Tiki, Club Deportivo Pingüino, Talleres RG y la Escuela Deportiva de Futsal Los Tokis. En la Zona B, en tanto, jugarán Albiverde, Atlético San Julián, El Pilar FC, Talleres B y Centro Salteño.

Por su parte, la categoría 2015 contará con tres zonas. La Zona A estará conformada por Boxing Club, Escuela de Futsal Los Tokis, Club Deportivo 28 Futsal y Talleres RG. La Zona B tendrá a Albiverde, Inter C.C, Lobitos Dorados y Club Deportivo Júpiter, mientras que la Zona C estará integrada por El Lobito Infantil, Atlético San Julián, Club Deportivo Pingüinos y Club Deportivo COSAL.

Finalmente, en la categoría 2016 habrá dos zonas. En la Zona A estarán Boxing Club, Atlético San Julián, Inter C.C, El Pilar FC y Los Choppers. La Zona B tendrá como protagonistas a Talleres, Albiverde, Club Deportivo Pinocho, 28 Futsal y Escuela de Futsal Los Tokis.

El torneo contará con la participación de equipos de Río Gallegos, clubes provenientes de distintos puntos del interior de Santa Cruz y representantes de Chile, que llegarán a la capital santacruceña para formar parte de una competencia que año tras año reúne a numerosas instituciones y familias.

Más allá de los resultados deportivos, el Torneo Aniversario se convirtió en una tradicional celebración del futsal infantil, generando un espacio de encuentro para los más chicos y fortaleciendo los vínculos entre clubes de diferentes localidades.