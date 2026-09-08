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La categoría Sub12 del Atlético Boxing Club volvió a ser protagonista en la Liga Sur de Vóley. Las jóvenes representantes del club riogalleguense tuvieron una gran actuación en la segunda fecha del certamen, disputada en Puerto Natales, donde lograron quedarse con el tercer puesto y subir al podio tras una serie de partidos en los que demostraron un gran nivel de juego y compromiso.

El conjunto albiverde comenzó su participación con un sólido desempeño en la fase de grupos. En su debut, Boxing se impuso por 2-0 ante Verón y luego repitió el resultado frente a Boca, mostrando contundencia y buen funcionamiento colectivo. Más tarde, enfrentó a Nicolai, ante quien cayó por 2-0, aunque logró recuperarse rápidamente y cerró la fase inicial con una victoria por 2-0 frente a Bories, resultado que le permitió avanzar a las instancias decisivas.

En semifinales, las chicas del Boxing se midieron con Independiente en un encuentro exigente, donde el equipo rival logró imponerse por 2-0. Lejos de bajar los brazos, las albiverdes afrontaron el partido por el tercer puesto con el objetivo de cerrar el torneo en el podio.

En ese último compromiso, Boxing se enfrentó a Taiiu y protagonizó un disputado encuentro que terminó con triunfo por 2-1 para las representantes de Río Gallegos. La victoria les permitió quedarse con el tercer lugar de la competencia y celebrar una merecida medalla de bronce luego de una destacada actuación a lo largo de toda la fecha.

La delegación “albiverde” aprovechó las horas libres para conocer la localidad de Puerto Natales.

Pero el logro conseguido en Puerto Natales tuvo además un premio extra. Gracias a su desempeño y a los resultados obtenidos, el equipo Sub 12 del Atlético Boxing Club logró clasificarse entre los seis conjuntos que disputarán la etapa final de la Liga Sur de Vóley.

La definición del certamen se llevará a cabo durante el mes de noviembre en Río Gallegos, donde las jóvenes albiverdes tendrán la oportunidad de competir ante su público y buscar cerrar de la mejor manera una temporada que ya les permitió alcanzar un lugar entre los mejores equipos de la región.

Con el tercer puesto obtenido en Puerto Natales y la clasificación asegurada a la instancia decisiva, la Sub 12 del Boxing continúa dando pasos importantes en su crecimiento deportivo y se prepara ahora para afrontar el desafío más importante de la competencia.