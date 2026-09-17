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La instancia provincial de Futsal Masculino – Zona Sur de los Juegos Santacruceños “Santa Cruz Puede” 2026 llegó a su jornada de definición en Río Gallegos, con una serie de encuentros que terminaron de establecer a los equipos clasificados para la próxima instancia.

En la tercera fecha, Piedrabuena se impuso 3-2 ante Río Turbio, mientras que El Calafate derrotó 4-2 a Río Gallegos. En los restantes encuentros de la jornada, Puerto Santa Cruz venció 2-1 a Puerto San Julián y Tres Lagos superó 3-1 a El Chaltén.

Con estos resultados, El Calafate y Puerto Santa Cruz se quedaron con los lugares correspondientes a la Zona Sur y avanzaron al Cuadrangular Final.

La competencia reunió durante estos días a representantes de distintas localidades de Santa Cruz y tuvo como escenario principal las instalaciones del Atlético Boxing Club. La etapa comenzó con nueve equipos: Río Gallegos, Tres Lagos, El Calafate, Río Turbio, El Chaltén, 28 de Noviembre, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Piedrabuena.

Los cuatro clasificados

El Cuadrangular Final estará integrado por El Calafate, Puerto Santa Cruz, Caleta Olivia y Pico Truncado, que buscarán quedarse con el título provincial y continuar en carrera dentro de los Juegos Santacruceños.

La instancia decisiva ya tiene fecha y sede confirmadas: se disputará del 5 al 7 de octubre en Río Gallegos, donde los cuatro representantes se enfrentarán en busca de la definición provincial.

De esta manera, la Zona Sur ya tiene a sus dos representantes y el futsal masculino santacruceño se prepara para una nueva etapa de competencia, con cuatro equipos que irán por el título en la capital provincial.