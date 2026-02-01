Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club de Río Gallegos empató 2-2 como local ante La Amistad de Cipoletti, por la ida de la final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. En una “Pichón Guatti” colmada, el Albiverde supo reponerse tras empezar perdiendo y dio vuelta el resultado, pero la victoria se le escapó cerca del final.

Jugadores y cuerpo técnico se retiraron con gusto a poco. Jugaron un gran partido, fueron al frente tras encontrarse en desventaja, generando situaciones cerca del área, pero por detalles el triunfo se les fue.

El capitán, Julio Lezcano, habló con el móvil de La Opinión Austral una vez concluido el encuentro.

Julio Lezcano, capitán de Boxing. FOTOS: JUAN PALACIOS/LOA

“Nos vamos con un gusto amargo porque queríamos otro resultado”, dijo el defensor central. No obstante, marcó que van a ir a buscar el pase en Río Negro: “Veníamos siempre jugando el segundo partido acá, ahora nos toco jugar el primero, nos quedan 90 minutos. Boxing se caracteriza que cuando las cosas están complicadas, siempre el equipo da mucho”

“La fe del grupo y del cuerpo técnico está. La muestra de carácter la dimos contra Newbery. La serie está abierta”, enfatizó para cerrar.

En el mismo sentido también se expresó el entrenador de Boxing, Matías Clavel: “Confío en todo lo que tenemos. Allá en la cancha de ellos nos van a jugar de la misma manera, quizás queriendo ser más protagonistas. Por eso nosotros tenemos que plantear el partido de visitante, no va a ser fácil pero tampoco imposible”.

Por el empate sobre la hora, el DT del “Albiverde”, dijo: “Me voy con un sabor amargo, creo que fuimos mucho más que ellos. Propusimos todo el partido… y por dos errores nuestros: un mal pase al fondo y una pelota parada sin coberturas, vinieron los goles, no sé si hicieron los méritos, pero los goles son goles”.

Matías Clavel, DT de Boxing. FOTOS: JUAN PALACIOS/LOA

Sobre la vuelta en Cipolletti el próximo domingo, aseguró que “quedan 90’ minutos, hay que trabajarlos. Los chicos de visitante siempre proponen un poco más. Nada está perdido”.

“Hay que ir paso a paso, hoy estamos dentro de los 12 mejores del país, jugando una final, hay que disfrutar esto y después vemos lo que sigue. Tenemos buen plantel y vamos a ir a buscar el partido”, sostuvo.