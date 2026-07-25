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El certamen se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en las instalaciones del club, donde durante más de una semana se disputarán encuentros que prometen un alto nivel deportivo y una importante participación de tenistas de la ciudad.

Desde la organización informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 28 de julio a las 18 horas, por lo que los interesados aún cuentan con algunos días para asegurar su lugar en la competencia.

La convocatoria está dirigida a los jugadores que habitualmente participan de los torneos rankeados del Centro Asturiano, aunque también representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al circuito competitivo que impulsa la institución, consolidado en los últimos años como uno de los espacios de mayor crecimiento para el tenis en Río Gallegos.

Quienes deseen obtener mayor información sobre el reglamento, las categorías o el sistema de juego podrán comunicarse con la organización a través de WhatsApp al 2966-629038, donde también se gestionan las inscripciones.

Con esta nueva edición, el Centro Asturiano reafirma su compromiso con el desarrollo del tenis local, promoviendo competencias que fomentan la participación, el crecimiento deportivo y el encuentro entre jugadores de diferentes niveles.