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La jornada comenzó con un espacio de formación integral destinado a entrenadores y formadores, encabezado por Sofía Anaquín, licenciada en Kinesiología, y Cintia Alvado, profesora de Educación Física y coach deportiva. Durante la charla se abordaron herramientas aplicadas a la preparación de atletas de combate, con eje en el registro y manejo del dolor, la gestión de las emociones y el intercambio de experiencias entre los participantes, promoviendo un enriquecedor ida y vuelta de conocimientos.

Posteriormente, la actividad continuó con una serie de clínicas específicas a cargo de destacados referentes de cada disciplina. El Mestre Darío Soto lideró la capacitación de jiu-jitsu; el reconocido boxeador santacruceño Franco Meneses estuvo al frente de la clínica de boxeo; mientras que Javier Lettieri condujo la propuesta de kickboxing.

El encuentro permitió combinar aspectos técnicos, físicos y psicológicos de la preparación deportiva, consolidándose como un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento para la comunidad de los deportes de combate de la provincia.