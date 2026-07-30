Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada comenzó con un espacio de formación integral destinado a entrenadores y formadores, encabezado por Sofía Anaquín, licenciada en Kinesiología, y Cintia Alvado, profesora de Educación Física y coach deportiva. Durante la charla se abordaron herramientas aplicadas a la preparación de atletas de combate, con eje en el registro y manejo del dolor, la gestión de las emociones y el intercambio de experiencias entre los participantes, promoviendo un enriquecedor ida y vuelta de conocimientos.

755870728_1357523359144436_86656-728x485
Las mujeres también participarón de las clases de Boxeo a cargo del boxeador Franco Meneses.

Posteriormente, la actividad continuó con una serie de clínicas específicas a cargo de destacados referentes de cada disciplina. El Mestre Darío Soto lideró la capacitación de jiu-jitsu; el reconocido boxeador santacruceño Franco Meneses estuvo al frente de la clínica de boxeo; mientras que Javier Lettieri condujo la propuesta de kickboxing.

755693801_1851164535857438_93030-728x485
Además de la práctica deportiva, hubo charlas sobre el manejo del dolor y la gestión de emociones.

El encuentro permitió combinar aspectos técnicos, físicos y psicológicos de la preparación deportiva, consolidándose como un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento para la comunidad de los deportes de combate de la provincia.

 

EN ESTA NOTA cepard Deportes de Combate

Leé más notas de La Opinión Austral