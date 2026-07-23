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El Torneo Provincial Clasificatorio 2026 deberá esperar. Las adversas condiciones climáticas que afectan a gran parte de Santa Cruz obligaron a suspender la semifinal única entre Bancruz de Río Gallegos y Don Bosco de 28 de Noviembre, encuentro que estaba previsto para disputarse este domingo en el estadio Gustavo Soules.

La decisión fue adoptada por la Delegación Patagónica del Consejo Federal del Fútbol Argentino luego de evaluar el estado del campo de juego y las complicaciones para el traslado de la delegación visitante. La acumulación de nieve sobre el terreno y las bajas temperaturas hicieron inviable garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y demás protagonistas del espectáculo.

Racing de Puerto San Julián aguarda en la final al ganador del duelo entre Bancruz y Don Bosco.

El compromiso tenía una importancia trascendental, ya que el ganador accedería a la final del certamen para enfrentar a Racing de Puerto San Julián, en la definición del torneo que otorga una plaza al próximo Torneo Regional Federal Amateur. Sin embargo, el rigor del invierno santacruceño volvió a imponerse y obligó a modificar los planes.

Desde la organización informaron que el partido fue postergado hasta nuevo aviso y que la nueva fecha será comunicada una vez que mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda garantizar el normal desarrollo del encuentro.

La suspensión también le brinda algo de aire a Bancruz, institución que atraviesa un proceso de reestructuración deportiva tras la salida de su entrenador, Carlos Padín. El conjunto capitalino dispondrá de algunos días más para preparar un compromiso determinante en su objetivo de seguir en carrera por el título provincial.

Mientras tanto, Racing de Puerto San Julián aguarda por conocer a su rival en la final, en un certamen que busca definir al representante santacruceño para la próxima edición del Regional Federal Amateur. La expectativa permanece intacta, aunque ahora todo dependerá de que el clima permita volver a poner la pelota en movimiento.