Agradable tarde de sol en la cancha Enrique Pino sirvió para poder apreciar la final del orneo oficial de la categoría A de la Liga Independiente de los barrios, entre Martín Güemes y el Club Belgrano, dos veteranas instituciones de la liga barrial que brindaron un entretenido encuentro.

El partido jugado con los dientes apretados fue finalmente para el Deportivo Belgrano con un gol conseguido por Juan Marcos Chiramberro en el segundo tiempo, confirmando que Belgrano venía jugando un poco mejor desde el inicio, donde el mismo Chiramberro les había provocado algunos dolores de cabeza a los de Güemes haciendo de carrilero por el lateral izquierdo.

El primer tiempo pudo ser para cualquiera de ambos equipos, porque no hubo grandes diferencias salvo algunas pelotas que fueron sumamente peligrosas para ambos en todo caso cuando Franco Reyes ejecutor de las pelotas paradas para Güemes disparó desde unos metros mas allá de la línea del área grande, para que la pelota pase entre los de la barrera y pegue en el poste, jugada que fue lo mas cercana que estuvo el perdedor para emparejar el partido.

Mientras que Belgrano lograba tener una línea media fuerte, el juego se circunscribía al centro del campo de juego con mucha lucha característica de una final, donde Leandro Muñoz poco podía hacer en la delantera de Güemes dado que aparecía muy solo frente a la última línea de la gente del “profe” Oliva.

Tampoco Raúl Medina que luego se adjudicó el título de goleador del torneo pudo poner de manifiesto su efectividad y el partido fue languideciendo hasta que una disparada por la derecha de un delantero de Belgrano descolocó a la última línea, un pelotazo al centro y Chiramberro que venía solito como alma en pena la empujó tranquilo para convertir el único gol del partido y la victoria del torneo.

Un partido áspero pero jugado sin muchos miramientos, con un árbitro que en algunos pasajes se tuvo que multiplicar pero que se comporto según las circunstancias y dos rivales que se brindaron absolutamente por la victoria, la que se llevó Belgrano quizás por mas insistente y por mejor trato de la pelota, y por ende se llevó también el campeonato del año para alegría de su gente.

Una clara victoria y un partido jugado a todo ritmo que no hizo mas que agradar al numeroso publico asistente, y un final mas que esperado que dejó como saldo lo bueno que tiene la Liga, un encuentro entre vecinos de los barrios.

Luego las autoridades de la liga encabezadas por el presidente Martín Cortez entregaría todos los presentes y recordatorios como así también los trofeos a los campeones lo que fue motivo de una gran algarabía por parte de los titulares anuales 2025 y del resto de las categorías que recibieron su reconocimiento anual.