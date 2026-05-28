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Las jornadas de captación se llevarán adelante los días martes y jueves de 14:30 a 15:30 horas, en un espacio pensado para que chicos de la ciudad puedan acercarse, conocer la disciplina y formar parte de un grupo que viene creciendo tanto en lo deportivo como en lo humano.

Desde el club destacaron además un importante beneficio para quienes se incorporen por primera vez: los nuevos alumnos abonarán únicamente el 50% de la cuota, una iniciativa que busca facilitar el acceso al deporte y fomentar la participación juvenil.

El proyecto deportivo de Boca RG continúa consolidándose gracias al trabajo de sus entrenadores y al compromiso de los jugadores, quienes representan al club en distintas competencias locales y regionales apostando al crecimiento del vóley formativo.

Los interesados podrán comunicarse con los profesores Hugo (2966-498900) y Emanuel (358-5186927) para obtener mayor información sobre inscripciones y entrenamientos.