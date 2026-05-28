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El evento reunirá a deportistas, entrenadores y familias en una competencia que promete consolidarse nuevamente como una de las citas más importantes de la natación magallánica. Bajo el lema “Nadamos juntos, crecemos juntos, somos Punta Arenas”, la organización busca destacar el trabajo desarrollado desde 2004, año en que nació el club.

Desde la institución resaltaron que la copa no solo tendrá un carácter competitivo, sino también formativo y comunitario, reforzando valores como la disciplina, el esfuerzo, el compromiso y la superación personal, principios que han marcado el crecimiento del club durante más de dos décadas.

La competencia se desarrollará en la Piscina Fiscal de Punta Arenas, recinto emblemático donde cientos de jóvenes deportistas han dado sus primeros pasos en la natación y donde se han formado destacados representantes regionales.

Además, la actividad contará con el apoyo de auspiciadores locales y empresas comprometidas con el desarrollo deportivo de Magallanes, fortaleciendo así el vínculo entre la comunidad y el deporte formativo.

Con esta nueva edición de la Copa Aniversario, el Club de Natación Punta Arenas reafirma su compromiso con la promoción de la natación regional y la formación de nuevas generaciones de deportistas, manteniendo vivo el espíritu competitivo y de compañerismo que caracteriza a la institución.