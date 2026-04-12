“Hoy en el ingreso a la cancha la familia de ‘Tatán’ Hernández dejó parte de sus cenizas en la cancha. Lugar en el que creció jugando al fútbol. Abrazo de gol ‘Tatán’. Gracias a la familia por hacernos parte de este momento tan importante. Gracias a Don Bosco por acompañar también el momento” publicó el club Deportivo Palermo en sus redes.

“Tatán” con la pelota entre los pies, defendiendo los colores de Deportivo Palermo.

Es que “Tatán” generó un sentido de permanencia con el club que quedará para siempre. A pesar de haber jugado en otros clubes como Güemes, Car-Mar y Belgrano, el vínculo con su primer club de barrio era más fuerte que cualquier otro, por eso siempre volvía a defender sus colores.

Si bien se inició futbolísticamente en Hispano Americano, desde el 2011 defendió a Deportivo Palermo. Cada vez que se iba a otro equipo, el decía que era para “cambiar de aire”. Pero siempre volvía.

Pero ya desde chiquito Jonathan corría atrás de la pelota. Tal como recuerda Luis Agüero, uno de los técnicos que más compartió con él, “Tatán” solía ir a ver los partidos de los Choppers donde jugaba su papá y ahí ya se metía a la cancha cada vez que podía para patear una pelota.

Lo cierto es que Jonathan quedará para siempre en esas canchas de fútbol donde supo ser feliz jugando a la pelota.