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Con el objetivo de seguir promoviendo el deporte formativo y generar un espacio de encuentro entre niños, entrenadores y familias, la institución invita a clubes y escuelas de fútbol a sumarse a un fin de semana donde la competencia estará acompañada por los valores del compañerismo, la amistad y el respeto.

La organización confirmó que el certamen contará con premiaciones para los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto de cada categoría, además de reconocimientos especiales para la mejor hinchada, el goleador del torneo y la valla menos vencida, buscando destacar tanto el rendimiento deportivo como el compromiso de los participantes y el acompañamiento del público.

Desde el club remarcaron que “Siempre Alegres” se ha convertido en un torneo pensado para disfrutar del fútbol infantil en un ambiente de integración, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones deportivas de la ciudad y la región.

Los equipos interesados en formar parte de esta cuarta edición podrán solicitar el reglamento, realizar consultas o confirmar su inscripción comunicándose al WhatsApp 2966-588995.

Con una nueva edición en marcha, el Club Don Bosco renueva su apuesta por el desarrollo del fútbol infantil y espera recibir a decenas de chicos y familias para compartir dos jornadas donde el deporte volverá a ser el principal protagonista.