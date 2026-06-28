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La propuesta está destinada a equipos promocionales y busca reunir a jugadoras de distintos clubes en un certamen que combinará competencia, intercambio deportivo y camaradería, consolidándose como una nueva oportunidad para impulsar el crecimiento de la disciplina.

Desde la organización informaron que el valor de la inscripción será de $60.000 por equipo, mientras que las consultas e inscripciones podrán realizarse a través del teléfono 2966-527141, donde los interesados recibirán toda la información relacionada con el desarrollo del torneo.

Con este tipo de iniciativas, el Club Independiente continúa apostando al crecimiento del deporte femenino, promoviendo la participación de más equipos y ofreciendo un espacio para que las jugadoras sumen experiencia competitiva en un torneo que promete reunir un importante número de participantes durante las tres jornadas de actividad.