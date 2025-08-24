Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Lago Argentino, uno de los mas tradicionales y antiguos de la región, anuncia su integración a la práctica activa del Handball como deporte, algo que se venía anunciando pero que en las últimas horas ha tomado la debido importancia que tiene para la región y para la entidad.

Con la incorporación de la ex jugadora Luciana Porini quien formara parte de la selección argentina e incluso jugara en Europa para la selección italiana, viviendo ahora en El Calafate, será la figura destacada para poner en marcha la actividad en el club Lago Argentino, que no contaba con el desarrollo de dicha disciplina.

Por ahora se comienza a trabajar con divisiones de cadetes y menores para intentar ir formando un semillero que a corto plazo reditúe resultados pero por ahora es solo el inicio, donde se contará con dos entrenamientos semanales en el gimnasio Pincha Ratas y en el gimnasio del colegio Upsala.