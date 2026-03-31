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La Asociación Racing Club de Puerto San Julián cumple hoy 98 años de existencia, fundada un 31 de marzo de 1928, siendo una de las instituciones mas antiguos de la provincia junto con el Sportivo de Santa Cruz, el Boxing Club y el Hispano Americano, y el Club Independiente también de San Julián, todos de la década del 20.

Como tal, Racing ha sido a través de los años un centro de actividad deportiva y social para la población, con una raigambre mas que importante en el orden provincial con la actividad del fútbol, integrando la Liga Centro en la que además obtuvo diversos logros importantes como el primer torneo de 1970/71, repitiendo en 1971/72 y luego de un tiempo, volver a campeonar como en 1986/87 y otros logros ganar el torneo oficial de 1996.

También Racing se adjudicó el torneo apertura de 1997 y el clausura de ese mismo año, el torneo oficial de 2002 y el clausura de 2018 entre sus títulos mas prestigiosos, pero el club tomó parte además del torneo argentino b de 2002/03, del torneo Argentino C de 2007 y del Argentino C de 2013, y últimamente jugó el Torneo Regional Amateur de 2022/23, por lo que cuenta con una experiencia notable en el fútbol de la región y del sur del país.

Ms allá de su actividad futbolística también practica varias disciplinas mas como el Hockey pista y otros, por lo que es reconocido por sus muchas actividades y el uso de su estadio “Francisco Pancho Novoa” uno de los mas importantes de la región centro y de la provincia, por lo que acercándose a sus centenario dentro de poco tiempo Racing de San Julián muestra contento sus logros al resto, sumados a través del esfuerzo y la calidad de sus jugadores y su gente, por lo que se lleva el reconocimiento explícito de todo el ambiente deportivo de Santa Cruz y de la Patagonia.