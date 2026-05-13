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Bajo la conducción técnica del entrenador Mariano Zorzoli, las juveniles del Club San Miguel estarán disputando una nueva fecha de la “LigaPro”, como se conoce habitualmente a la Liga Promesas de la Patagonia.

El equipo de Río Gallegos integrará la Zona “B” junto a los equipos Argentinos del Sur de El Calafate, la Escuela Municipal de Río Turbio y el equipo anfitrión del Club Natales.

En la otra zona, la Zona “A”, estará el Hispano Americano, el equipo Amigos de Ushuaia, Sokol Croata de Punta Arenas y el Club Cordenap, también de Punta Arenas.

La competencia iniciará el sábado 16 de mayo, lo que les dará tiempo a las delegaciones a tener el descanso correspondiente teniendo en cuenta el trayecto y la distancia que deberán afrontar.