Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una gran cantidad de equipos inscriptos y una cancha colmada de público, este domingo se jugaron en la cancha del Club San Miguel las finales del Torneo 3×3 que oganizó el ‘Santo’. Los ganadores se quedaron con la Copa Don Emilio.

Esta modalidad 3×3 implica que los partidos duran 10 minutos de tiempo de juego neto o terminan cuando uno de los equipos llega a 21 puntos. En esta oportunidad las categorías que disputaron la competencia fueron U18, U16 y U14, en ambas ramas, femenino y masculino.

Por el lado de las chicas, las ganadoras en U14 fueron Isabella Nuñez, Kiara López y Mía Galvagno Romagnoli, que representaron al equipo Santos Cuatro venciendo en la final a Santos Tres por 10 a 8. En la U16 Fiorella Díaz, Sofía Morena Manrique y María Emilia Menchón del equipo Santos Tres vencieron en la final a Santos Uno por 12 puntos a 3.

En la categoría U18 el conjunto de San Miguel Negro integrado por Guadalupe Finchel, Isabella Prada y Candela Silva Taboada se impuso en la final a San Miguel Gris por 21 a 3.

Leandro-Franco-08032026-LDF01459-728x485
Jugadora de San Miguel Negro en acción. LEANDRO FRANCO / LA OPINION AUSTRAL

Por el lado de los varones, en la categoría U14 los vencedores fueron Agustín Peltzer, Aquiles Aredes, Lautaro Carrilanca y Santiago Varela del equipo Santo Negro, que se impuso por 8 a 6 en una reñida final frente al Santo Bordo.

En la U16, el equipo de Los Mormones que representaban al Hispano Americano, vencieron en la final a San Miguel Negro por 18 a 14. El equipo estuvo integrado por Bernardo Soules, Tiziano Muñoz, Matheo Germani y Renzo Ayala.

Finalmente, en la U18 los ganadores fueron Nazareno Reinoso, Benicio Sendes, David Rogel e Ignacio Paz Guanuco del equipo Fortaleza que vencieron por 21 a 12 al equipo Mati y tres más.

Mariano Poeta, uno de los profesores a cargo de la organización, conversó con La Opinión Austral y se mostró entusiasmado con el acompañamiento de la comunidad y con la posibilidad que los chicos y chicas puedan seguir sumando minutos de competencia.

La gente esta disfrutando los torneos que vamos haciendo. La idea es organizar nosotros torneos para darles mucho juego a los chicos porque tenemos muchos,  y si nos dedicamos a los viajes y competencias nada más no podemos hacer que jueguen todos. En cambio invitando nosotros sí” explicó.

 

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA 3x3 basquet san miguel

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios