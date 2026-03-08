Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una gran cantidad de equipos inscriptos y una cancha colmada de público, este domingo se jugaron en la cancha del Club San Miguel las finales del Torneo 3×3 que oganizó el ‘Santo’. Los ganadores se quedaron con la Copa Don Emilio.

Esta modalidad 3×3 implica que los partidos duran 10 minutos de tiempo de juego neto o terminan cuando uno de los equipos llega a 21 puntos. En esta oportunidad las categorías que disputaron la competencia fueron U18, U16 y U14, en ambas ramas, femenino y masculino.

Por el lado de las chicas, las ganadoras en U14 fueron Isabella Nuñez, Kiara López y Mía Galvagno Romagnoli, que representaron al equipo Santos Cuatro venciendo en la final a Santos Tres por 10 a 8. En la U16 Fiorella Díaz, Sofía Morena Manrique y María Emilia Menchón del equipo Santos Tres vencieron en la final a Santos Uno por 12 puntos a 3.

En la categoría U18 el conjunto de San Miguel Negro integrado por Guadalupe Finchel, Isabella Prada y Candela Silva Taboada se impuso en la final a San Miguel Gris por 21 a 3.

Por el lado de los varones, en la categoría U14 los vencedores fueron Agustín Peltzer, Aquiles Aredes, Lautaro Carrilanca y Santiago Varela del equipo Santo Negro, que se impuso por 8 a 6 en una reñida final frente al Santo Bordo.

En la U16, el equipo de Los Mormones que representaban al Hispano Americano, vencieron en la final a San Miguel Negro por 18 a 14. El equipo estuvo integrado por Bernardo Soules, Tiziano Muñoz, Matheo Germani y Renzo Ayala.

Finalmente, en la U18 los ganadores fueron Nazareno Reinoso, Benicio Sendes, David Rogel e Ignacio Paz Guanuco del equipo Fortaleza que vencieron por 21 a 12 al equipo Mati y tres más.

Mariano Poeta, uno de los profesores a cargo de la organización, conversó con La Opinión Austral y se mostró entusiasmado con el acompañamiento de la comunidad y con la posibilidad que los chicos y chicas puedan seguir sumando minutos de competencia.

“La gente esta disfrutando los torneos que vamos haciendo. La idea es organizar nosotros torneos para darles mucho juego a los chicos porque tenemos muchos, y si nos dedicamos a los viajes y competencias nada más no podemos hacer que jueguen todos. En cambio invitando nosotros sí” explicó.