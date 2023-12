El delantero Cristian Menéndez acordó su incorporación a Gimnasia y Esgrima de Jujuy

El delantero Cristian Menéndez llegó a un acuerdo con Gimnasia y Esgrima de Jujuy para convertirse en el quinto refuerzo de la entidad de cara al torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El atacante marplatense, de 35 años, que a fin de año finalizará su vínculo con Atlético Tucumán, tiene acordado "de palabra" su arribo a Gimnasia, señalaron fuentes del club a Télam.

Menéndez cuenta con una vasta trayectoria en clubes Primera División, las últimas tres temporadas lo hizo en el Decano, y asoma como la carta goleadora que necesita el conjunto dirigido por Marcelo Vázquez, que cuenta en el plantel con varios refuerzos de cara al próximo campeonato.

Se sumaron al trabajo los defensores Facundo Rizzi, tras su paso por el fútbol rumano, Franco Camargo, ex Atlanta, y Diego López ex Estudiantes de Buenos Aires y el volante Rodrigo Montes, ex Boca Juniors.

Tras la finalización del campeonato pasado, se desvincularon del club varios futbolistas, por lo que la dirigencia loba se puso en campaña para adquirir "refuerzos" para las diferentes líneas.

Por otra parte, el plantel comenzó ayer su segunda semana de pretemporada con 25 futbolistas, entre ellos varios juveniles.

Todos se entrenarán hasta el 23 de diciembre por el receso de fin de año para retornar a las prácticas en la primera semana de enero en Salta. (Télam)