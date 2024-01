El delantero Matías Suárez fue presentado como jugador del "Pirata" cordobés

El delantero Matías Suárez fue presentado hoy oficialmente como jugador de Belgrano de Córdoba a través de varios posteos en las redes sociales del "Pirata".

El exRiver, de 35 años y surgido de la cantera del conjunto cordobés, firmó un contrato con Belgrano hasta diciembre de este año, en lo que será su tercera etapa con la camiseta "celeste".

"Bienvenido al álbum de Belgrano, Matías", fue el mensaje del club para presentar a Suárez en un video del futbolista con la camiseta número 7 del "Pirata" e imágenes del goleador en forma de figurita.

Suárez, que jerarquizará al plantel que conduce Guillermo Farré, debutó en Belgrano en 2006 y fue figura en la B Nacional. Luego volvió al club cordobés en 2016, tras una buena experiencia en el Anderlecht de Bélgica, y lideró al equipo que jugó la Copa Sudamericana y se convirtió en ídolo.

En 2019 llegó el llamado de Marcelo Gallardo para llevarlo a River y no dudó en aprovechar la oportunidad, aunque llegó el fin de su contrato y no renovó con el "Millonario", ahora conducido por Martín Demichelis. Lo que empieza será el tercer período del delantero en el club que lo vio nacer.

El volante Francisco González Metilli (ex Argentinos) y el defensor Gonzalo Maffini (viene de Estudiantes de Río Cuarto) son los otros dos refuerzos que tendrá Belgrano en esta temporada. (Télam)