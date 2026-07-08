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El deporte volvió a convertirse en una poderosa herramienta de integración y aprendizaje durante una jornada de deporte adaptado que reunió a estudiantes del Secundario N.º 40 y de la Escuela Laboral Domingo Savio en las instalaciones del CePARD y del establecimiento educativo.

La actividad convocó a alumnos de 1.º a 5.º año del Taller “Vida en la Naturaleza” de la Escuela Laboral Domingo Savio y a estudiantes de 1.º a 5.º año del Secundario N.º 40, quienes compartieron una experiencia destinada a promover la inclusión a través de la práctica deportiva.

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de experimentar diversas disciplinas adaptadas, vivenciando los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad y fortaleciendo valores esenciales como la empatía, el respeto, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

El recorrido incluyó estaciones de circuito motriz para personas no videntes, vóley sentado, bádminton, goalball, para atletismo y boccia, disciplinas que permitieron a los jóvenes conocer de cerca modalidades deportivas adaptadas y comprender la importancia de generar espacios accesibles e inclusivos para todos.

Más allá de la práctica deportiva, la propuesta buscó generar conciencia sobre la diversidad y la necesidad de construir una sociedad donde la participación y el acceso al deporte sean un derecho garantizado para todas las personas.

Desde la organización destacaron el compromiso y la participación de las comunidades educativas involucradas, resaltando que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y a consolidar una cultura basada en el respeto, la convivencia y la inclusión a través del deporte.