Disputado el esperado encuentro entre el Deportivo Esperanza y el conjunto del Club Lago Argentino, se definió por penales luego de un empate, lo que dio ganador a Esperanza por 5 a 4 en la cancha “Yoli Cáceres” de El Calafate el domingo por la tarde.

El encuentro era mas que esperado por la ficción futbolera del lugar, por lo que se contó con un importante marco de público en la cancha, y luego de un partido sin muchas alternativas para ninguno de los dos, salvo que ambos quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Jhonny Pedroso a los 34 y de Bautista González para el Lago a los 41, y curiosamente a falta de un minuto para el final Esperanza cambió su arquero e ingresó Mikeas Ledesma, suplente de 15 años que se convertiría en el rey de la tarde.

El empate motivó definición por penales y luego del cuatro a cuatro, Ledesma le atajó a Suarez y Contreras le atajó a Reyes y llegaron al uno a uno, donde Mikeas Ledesma atajó el primero y Muñoz convirtió por su lado, dándole la victoria final al Deportivo Esperanza en una tarde fresca pero con mucho fervor, que le dio nuevamente el torneo al Deportivo Esperanza que lo gana desde hace varios años.

Se define pronto en Liga Centro

Mientas tanto se espera en la Liga Centro donde ya jugaron los dos Atlético (Santa Cruz y San Julián) con un empate en cero en el encuentro de ida, pero el de vuelta debe esperar porque Atlético San Julián esta jugando el torneo Regional Amateur y debe enfrentar el sábado al Boxing Club en su cancha.

Cabe recordar que Atlético Santa Cruz dejó afuera a Racing por 2 a 0 y el de San Julián hizo lo propio con Júpiter por 4 a 1, por lo que emboa se enfrentaron en el partido de ida, empatado sin goles y habrá que esperar el resultado final.