La reconocida prueba El Desafío del Puma se disputará los días 25 y 26 de abril en los alrededores de Río Turbio, lo que concita la atención de los amantes del ejercicio y la naturaleza, algo característico de la región y que en cada oportunidad cuenta con mayor número de adeptos.

En ésta oportunidad la prueba que combinan el deporte con el turismo y la naturaleza, tendrá lugar por parajes como el Bosque de duendes o el ascenso a Mina Uno, lugares de la región que presentan un paisaje mas que interesante y que además ponen la dificultad necesaria para los “running” que participan en el evento.

La prueba esta vez tendrá desarrollo sobre 7 y 14 kilómetros de recorrido total, y se divide en categorías por edades (con nombres de animales), por lo que las liebres serán hasta 29 años, los guanacos hasta 39 años, los cóndores hasta 49 años, los pumas hasta 59 años y los zorros con mas de 60 años, quienes participarán en esta nueva edición y ya esta abierta la inscripción, por lo que ya se pueden registrar quienes así lo deseen.