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La competencia se realizará en el Natatorio “Wenceslao Peisci” del Club Hispano Americano en doble turno. El primer turno de actividad comenzará a las 9:00 horas, mientras que por la tarde se retomará la acción a partir de las 16:00 horas.
La jornada promete una importante convocatoria de nadadores promocionales, quienes buscarán seguir sumando experiencia y marcas en una competencia clave para el desarrollo formativo de la disciplina.
“Una nueva oportunidad para que nuestros nadadores y nadadoras sigan creciendo, compitiendo y representando con orgullo a sus clubes y localidades” resaltaron desde las redes oficiales de la institución celeste, a la vez que invitaron a las familias y comunidad en general a presenciar la competencia y alentar a los nadadores locales.
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