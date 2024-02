El DT argentino Sebastián Beccacece fue suspendido por tres partidos en España

El DT de Elche, el argentino Sebastián Beccacece, recibió hoy una suspensión de tres partidos por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su expulsión del domingo pasado, ante Eibar, en la fecha 27 de la segunda división española.

Beccacece vio la tarjeta roja por "reiteradas protestas" al árbitro José Luis Guzmán Mansilla. No conforme con ello, Beccacece invadió el campo de juego y fue retirado por insistencia de un integrante de su cuerpo técnico.

Asimismo, el ex DT de Defensa y Justicia no cumplió con la orden de irse al vestuario y dio instrucciones "a viva voz" a sus jugadores "en la grada, detrás del banquillo local", según el acta de la terna arbitral.

La bronca de Beccacece se hizo material en el gol anulado al ex San Lorenzo Nicolás Fernández Mercau por una supuesta infracción al arquero Luca Zidane, hijo del mítico ex volante Zinedine Zidane.

Beccacece deberá cumplir dos partidos de suspensión por la expulsión y uno más por dar indicaciones desde una de las tribunas. El DT de Elche también se hará cargo de una multa económica.

"No tengo que reaccionar de esa manera. Quiero ir a su vestuario a pedirle disculpas, pero nunca entendí por qué me expulsó. Lo único que le dije es que parase ya de sacar tarjetas, porque nos estaba cargando mucho", dijo Beccacece una vez finalizado el partido en rueda de prensa. (Télam)