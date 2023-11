El DT Cuca se postuló para dirigir a Boca: "Es uno de los mayores equipos del fútbol mundial"

El entrenador brasileño Alexi Stival​​, más conocido como Cuca, aseguró hoy que le "encantaría" dirigir a Boca Juniors y resaltó que "es uno de los mayores equipos del fútbol mundial".

Cuca, de 60 años y quien actualmente se encuentra sin club, fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar al DT interino Mariano Herrón y reconoció: "Se ha hablado de mi nombre el año pasado. El entrenador brasileño que sale a trabajar afuera representa a todos ellos, tiene que hacer un gran trabajo. Como entrenador y amante del fútbol me encantaría por ser Boca, uno de los mayores equipos del fútbol mundial, pero dejémoslo en manos de Dios", sostuvo el director técnico.

Además, en diálogo con D Sports Radio, el DT agregó: "Boca siempre tiene un equipo muy competitivo, que lucha por todas las pelotas. Últimamente el estilo de Boca y River son distintos, River toca más el balón y Boca tiene más lucha y entrega. Yo cuando jugué con Santos contra Boca, por suerte, La Bombonera estaba vacía por la pandemia. Hubiera sido un partido muy difícil", aclaró.

Herrón, quien asumió en su cargo tras la renuncia de Jorge Almirón después de la caída en la final de la Libertadores ante Fluminense, continuará en el banco "xeneize" hasta el final del campeonato. Luego de las elecciones del sábado 2 de diciembre será el nuevo presidente del club el encargado de definir quién lo sucederá.

Y justamente sobre la final de la Libertadores, Cuca analizó: "El momento de los equipos brasileños en la Libertadores es mejor y en esta final entre Boca y Fluminense sabíamos que no se iba a decidir en tiempo regular, que tal vez se iba a los penales", apuntó. "Fluminense ha tenido una fuerza muy grande en los cambios, principalmente con John Kennedy. Los cambios de Boca no lo consiguieron. Esa fue la gran diferencia del partido", describió el DT.

Cuca, quien fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro en 2013, fue despedido de Corinthians en abril último, cuando trascendió en Brasil que el entrenador había sido condenado a 15 años de prisión en 1987, en Suiza, por violar a una adolescente de 13, durante una gira que él realizó como jugador del Gremio. (Télam)