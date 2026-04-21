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El representativo de Río Turbio Guanacos Rugby Club fue el ganador de la segunda fecha del torneo de la Asociación Santacruceña de Rugby lo que se produjo en El Calafate en cancha del Calafate Rugby y Hockey Club, quien estaba inactivo desde hace un tiempo.

Como era de suponer los de Río Turbio que no han bajado los brazos en ningún momento, pudieron superar bien a los locales y a los dos equipos de Río Gallegos que se hicieron presentes como Duendes y como Coseba, llevándose la victoria de entrada al ganarle a Duendes 21 a 0 y con un amistoso con los dueños de casa que terminó favorable a los turbienses por 28 a 5, mientras que el partido mas entretenido fue con Coseba, a quien le ganaron por 7 a 5.

El conjunto de UMAG de Punta Arenas avisó en tiempo y forma que no podía estar presente por lo que con estos resultados los de Guanacos se llevaron todo con mucha solvencia, a sabiendas de que la tercera fecha del torneo los tendrá como locales, mientras que los locales de El Calafate, con un rejuvenecido y nuevo equipo, prometen instalar la práctica como una necesidad perentoria a esta altura de los hechos.