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Con la participación de diez equipos de distintos puntos de la provincia y de Chile, el pasado fin de semana se disputó en la localidad de Punta Arenas la primera fecha de la Liga Sur de Vóley en categoría femenina Sub-18.

Definidos los partidos de zona, el domingo comenzaron a disputarse los encuentros finales. Por el 9° puesto, se enfrentó el Benjamín Verón de Río Gallegos contra Esmeralda de Puerto Natales. Fue victoria para el Verón en 3 sets, que se quedó con la novena posición relegando al equipo trasandino al último lugar.

El equipo local de TAIIU se quedó con el 2° puesto.

Por el 7° puesto jugaron Independiente y Boca, ambos equipos de Río Gallegos. Fue victoria para los de azul y amarillo también en tres sets. Por el 5° puesto, jugaron Boxing Club de Río Gallegos y Esencias, de Punta Arenas. La victoria se la llevó el “Albiverde” por 25-22 y 25-13.

Por un lugar en el podio, se midieron las chicas del equipo Dante Cantarutti de Río Turbio con las de AMUVOCA de El Calafate. La victoria fue para este último, con parciales 25-19, 21-25 y 15-7.

Las chicas de AMUVOCA de El Calafate volvieron a casa con el 3° puesto.

Finalmente, el partido más esperado inició a las 16 horas, con la presencia de las chicas locales de TAIIU contra las de AEP de Ushuaia. El triunfo y el primer puesto fueron para las chicas de Ushuaia, que se impusieron con parciales 25-19 y 25-23.