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La localidad de Puerto San Julián fue escenario del primer torneo provincial masculino sub 18 del año que contó con la participación de nueve equipos de diferentes puntos de la provincia.

En la gran final que se llevó a cabo el día domingo, se enfrentaron el equipo anfitrión de la Escuela Municipal y los chicos de AMUVOCA de El Calafate. La victoria fue para el local, que se impuso por 25-19 y 25-17.

Un finde a puro vóley se vivió en San Julián.

El tercer lugar fue para el equipo Dante Cantarutti de Río Turbio y el cuarto para Choique de Caleta Olivia, en tanto que Boca de Río Gallegos terminó quinto, Municipal de Puerto Santa Cruz finalizó sexto y detrás de ellos quedaron Municipal de Gobernadores Gregores, Municipal de Piedrabuena y CEDEFYS también de San Julián.

Torneo de Vóley femenino y masculino en el CePARD

El próximo 24 de abril comenzará el torneo organizado por la Secretaría de Deportes y Recreación junto con la Federación Santacruceña de Vóleibol (Fe.Sa.Vol).

El certamen, que se extenderá hasta el 26 de abril, contará con la participación en la rama femenina de la Selección de la Araucanía, la Selección de los EPaDe, el equipo del SOEM, la Escuela Municipal de Gobernador Gregores, Barcelona de Río Gallegos e Independiente de Río Gallegos.

Mientras que en la rama masculina estarán las Selecciones de Araucanía y EPaDe, Barcelona de Río Gallegos y Fénix. también de Río Gallegos.