Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando solo restan dos fechas para dar por terminada la primera fase del Torneo Regional Amateur, sirve ponerse a tono con la continuidad del mismo en las fases siguientes, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento ya establecido por el Consejo Federal, que dispone como se lleva adelante en la región Patagonia.

En dicho grupo coexisten 11 zonas, 10 de cuatro equipos y 1 de tres equipos, por lo que a la tercera fase pasan los ganadores de las 8 mejores ubicaciones en las zonas de cuatro equipos, y existirá una segunda fase entre los ocho mejores segundos de los grupos de 4 que jugarán entre ellos partidos de ida y vuelta quedando cinco equipos gananciosos que junto al mejor segundo de todos sumarán seis.

Estos se unirán a los ya clasificados directamente a la tercera fase y jugarán otra vez en partido de ida y vuelta por eliminación, por lo que todavía no hay nada dicho, ni siquiera clasificando ganando la zona actual, por lo que la incertidumbre es la reina del torneo por ahora.

Las 22 zonas las componen en la zona 1 Huracán de Trelew, Racing de Trelew, Alianza Fontana y J.J.Moreno de Madryn, en la zona 2 Unión Santiago de Ushuaia, Camioneros de Ushuaia, Camioneros de Río Grande y Mercantil de Ushuaia, en la zona 3 Escorpión, Boxing club, Bancruz y Esperanza de El Calafate.

En la zona 4 están Independiente y Atlético de San Julián, UPP y Nocheros de Las Heras, en la zona 5 Cruz del Sur, P. Moreno de Bariloche, Estudiantes unidos y San Martín de Esquel, en la zona 6 Maronese de Neuquén, Patagonia de Plaza Huincul, e Independiente de Trelew, en la zona 7 Patagonia, Alianza de Cutral CO, Alem progresista y San Patricio, en la zona 8 Talleres de San Antonio, Independiente de Río Colorado, Newbery y Villalonga.

En la zona 9 Argentinos del Sur de G.Roca, Deportivo Roca, Pillmatum de Cipolletti y La Amistad de Cipolletti, en la zona 10 Sportman de Choele Choel, Asociación Española de Luis Beltrán, Atlético Regina y Huahuel Niyed de Ing.Jacobazi y finalmente en la zona 11 Empleados de Comercio de Trelew, Camioneros de Caleta Olivia, la CAI y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Con este panorama de por medio, es de suponer que de acuerdo a lo dispuesto en los anales de este torneo, se continúa por cercanía y si es así, el ganador de la zona 3 debería jugar con la zona 4 y el ganador de estos contra la zona 2 ( Tierra del Fuego), y luego el ganador contra la zona 11 de los comodorenses, pero habrá que esperar definiciones en ese sentido.

Dos fines de semana mas y se sabrá quienes siguen y quienes todavía tienen posibilidades para intentar el ascenso tan buscado en el fútbol del interior del país y en especial, de ésta zona patagónica.