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Con la confirmación de días, horarios y escenarios, la institución de la calle Alvear va entrando en la etapa final de sus campeonatos. La Opinión Austral te cuenta cuando juega cada categoría.

Los primeros en ver acción en esta nueva fecha serán los chicos de Boca e Hispano de la Quinta División. El día programado es hoy jueves a las 22 horas en cancha del celeste por la quinta fecha.

El día viernes será el turno la Cuarta División. En cancha del Boxing Club a las 20 horas se enfrentarán los equipos de Talleres y Ferro, en el duelo que abrirá la novena fecha. El día sábado la acción continuará a las 14:30 horas en cancha de Hispano cuando se enfrenten Escorpión y Boxing. A continuación de ese partido, saldrán al campo de juego UPP y Boca.

La 5ta de Ferro enfrentará a Talleres en el primer partido de la fecha.

A las 16 horas, pero en cancha del Boxing, se medirán Unión Santacruceña y Bancruz. En esta misma categoría, el día miércoles 13 de mayo a las 21 horas en cancha del “Albiverde” se pondrán al día los “Tallarines” contra los locales, en el duelo postergado de la segunda fecha del torneo.

El domingo a las 14 horas en cancha de Boxing se jugará la gran final de Sexta División. El partido lo animarán los chicos de Talleres contra los del Boxing.

Ese mismo día jugará la Primera División de la Liga Sur. En primer término, a las 13 horas en cancha de Hispano, jugarán el local contra Defensores del Carmen. Finalizado ese encuentro, será el turno para Escorpión y Bancruz, e inmediatamente después de ese duelo, se medirán los dos punteros del campeonato: UPP y Boxing. El que gane ese partido se asegurará el primero lugar de la fase regular. En caso de empate, la ventaja deportiva es para el “Albiverde” por diferencia de gol.

UPP se medirá con Boxing para definir quien termina primero de cara a los cruces.

A las 16 horas, en cancha del Boxing Club, jugarán la última fecha de primera los conjuntos de Unión Santacruceña y Boca. En esta novena jornada, el equipo que queda libre es Ferrocarril YCF.